A l'approche de la journée de l'Eau, l'opérateur Vendée Eau s'apprête à ouvrir son usine de la Bultière à Chavagnes-en-Paillers. L'objectif est de montrer comment est fabriquée l'eau du robinet, du barrage au château d'eau. Et pourquoi elle est meilleure que l'eau en bouteille.

L'hiver aura été pluvieux et c'est tant mieux, car les réserves d'eau sont au plus haut en ce moment en Vendée. Les gestionnaires de l'eau potable savent que le risque de pénurie est écarté pour la prochaine saison estivale. Les cours d'eau affichent des débits très corrects, et les réserves sont tellement pleines que Vendée Eau doit régulièrement procéder à des lâchers d'eau pour soulager les barrages.

En ce moment, le barrage de la Bultière rejette 4m3 d'eau par seconde © Radio France - Emmanuel Sérazin

De la nature au robinet

Depuis trois ans , Vendée Eau profite de la journée de l'Eau (8 avril) pour montrer au grand public le processus de fabrication de l'eau potable. Le site de la Bultière s'y prête particulièrement bien, offrant un parcours complet du barrage au château d'eau. Voici un avant-goût de la visite...

La galerie technique du barrage de la Bultière © Radio France - Emmanuel Sérazin

La terre retirée de l'eau prélevée dans le barrage © Radio France - Emmanuel Sérazin

Meilleure que l'eau en bouteille ?

Vendée Eau distribue l'eau potable dans 264 des 267 communes de Vendée. La ville de la Roche-sur-Yon a sa propre alimentation avec le barrage de Moulin Papon, tandis que les communes de Saint-Philbert-de-Bouaine et Rocheservière sont historiquement raccordées au réseau ligérien. En ouvrant ses portes au grand public, l'opérateur veut aussi expliquer pourquoi l'eau du robinet est "meilleure" que l'eau en bouteille...

Du barrage au château d'eau en passant par l'usine de production, tout le parcours sera accessible au public © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le site ouvrira ses portes pour la Journée de l'Eau, le samedi 8 avril (10h-12h et 14h-18h). Attention, les places sont limitées, et il n'est pas possible de les réserver à l'avance. L'an dernier, l'opération avait attiré un millier de visiteurs