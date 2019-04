Journée de ramassage des déchets en forêt de Chailluz à Besançon

Besançon, France

Une opération de ramassage des déchets s'est tenue ce dimanche matin en forêt de Chailluz à Besançon. Une opération conjointe menée par la Ville avec l'ACCA de Besançon, l'association communale de chasse agréée.

Plus de soixante chasseurs se sont retrouvés au hameau des Grandes Baraques © Radio France - Anne Fauvarque

Pneus, canettes, papiers, emballages, électroménager : on trouve de tout en forêt. Plus de soixante chasseurs se sont retrouvés au hameau des Grandes Baraques de bon matin, non pas armés de fusils, mais de gants et de sacs poubelles. 124 pneus ont notamment été ramassés.

Pneus, canettes, papiers, emballages, électroménager : on trouve malheureusement quasiment de tout en forêt © Radio France - Anne Fauvarque

Dominique et Guy ramassent une canette © Radio France - Anne Fauvarque

Aloïs a ramassé un pneu © Radio France - Anne Fauvarque

André et Pierre ont trouvé une flèche à proximité des Grandes Baraques © Radio France - Anne Fauvarque

Les chasseurs sont venus entre copains, par amour de la nature (de gauche à droite, Jean-Claude, Tonio, Fabrice, Aloïs, Christian) © Radio France - Anne Fauvarque

Pour rappel, l'abandon de dépôts sauvages et de détritus dans la nature est interdit et passible de sanctions au titre du code pénal, du code forestier et du code de l'environnement. Les amendes peuvent aller jusqu'à 1.500 euros pour les particuliers et jusqu'à 75.000 euros pour les professionnels.

L'abandon de dépôts sauvages et de détritus dans la nature est interdit par la loi © Radio France - Anne Fauvarque

