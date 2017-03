Journée mondiale de l'eau : "l'eau est inégalement répartie sur la planète Terre"

Mercredi était célébrée la journée mondiale de l'eau. Invité de France Bleu Isère, Bruno Vitte, directeur du Musée de l'eau de Pont-en-Royans (Isère) est revenu sur les enjeux qui cette ressource.

Initiative décidée par l 'ONU, la journée mondiale de l'eau rappelle les enjeux autour de l'exploitation de cette ressource indispensable à aux Hommes. Bruno Vitte, directeur du Musée de l'eau de Pont en Royans : "L'eau est inégalement répartie sur la planète Terre". Plus qu'une inégalité de répartition Bruno vitte souligne surtout les écarts de consommation entre les différentes régions du globe : "En Afrique, la consommation d'eau par jour et par personne est en moyenne de 30 litres, en Europe de l'Ouest c'est 150 litres et aux Etats-Unis 600 litres". Amer, Bruno Vitte regrette qu'il y ait "des régions du monde où l'on gaspille l'eau et d'autres régions où l'eau manque cruellement"