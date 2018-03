Dijon, France

Les sources d'eau potable sont-elles menacées ? à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Eau, l'UFC-Que choisir de Côte-d'Or a publié ce jeudi une étude sur les captages d'eau. Il en ressort que 27 sources prioritaires sur les 394 captages exploités en Côte-d'Or sont menacées par des pollutions en pesticides et, ou en nitrates. Ce n'est pas une surprise, les communes concernées se trouvent en zone rurale.

"Sur les sources menacées de fermeture, onze sont le résultat des taux de pollutions cumulés supérieurs à la normale soit 50 mg de nitrates et 0,1 micro gramme de pesticide par litre d'eau", note Gérard Clémencin, référent eau à l'UFC-Que Choisir. C'est le cas par exemple à Champdôtre, Créancey, Etaules, Fenay, Mirebeau-sur-Béze, Perrigny-les-Dijon ou encore Nuits-St-Georges. Dans ces communes, il n'est pas interdit de boire de l'eau du robinet. Dans certains cas, la municipalité peut prendre la décision de distribuer de l'eau en bouteille aux habitants.

D'autres communes ne sont concernées que par des pollutions aux pesticides. C'est le cas de Chevannes, Labergement-les-Auxonne, Magny-les-Aubigny, Meuilley, Soissons-sur-Nacey ou encore Villars-Fontaine.

Si captages sur dix n'ont pas de zone de protection définie

Dans tous les cas, c'est à la municipalité d'engager des travaux pour réduire la pollution aux produits chimiques. Elle peut faire appliquer la loi sur l'eau, loi qui oblige à mettre en place un périmètre de protection sur les captages en eau potable et ainsi éviter tous risques de pollution chimique.

Six captages sur dix en Côte-d'Or n'ont pas encore défini la zone à protéger. Pour éviter les risques de pollution à proximité des sources, des communes ont décidé de favoriser l'agriculture biologique : c'est le cas d'Aiserey. Il existe aussi l'aménagement foncier : l'agriculteur échange son terrain et laisse la place à une agriculture plus respectueuse de l'environnement. " Il faut pour cela une mobilisation de la collectivité, mais aussi de la SAFER," (la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, NDLR) explique Véronique Laville, responsable des questions environnement à la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or.

L'UFC-Que Choisir de Côte-d'Or demande à la préfecture et les agences de l'eau de mettre en place des mesures de protection efficaces sur les captages prioritaires.

Retrouver l'interview de Gérard Clémencin, le référent eau à l'UFC-Que Choisir ce vendredi à 7 heures 12 et 8 heures 42 sur France Bleu Bourgogne.