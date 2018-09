Jean-Christophe Hélaine, peut-on vous qualifier de ramasseur "compulsif"?

Oui, c'est vrai, car à chaque promenade, je me sens obligé de ramasser les déchets qui sont autour de moi. C'est l'affaire de tous, pour avoir un environnement plus sain autour de nous. Cela prend 5 minutes, 10 minutes, ou une heure pour les plus motivés.

Quelle évolution observez-vous sur le terrain? La pollution par les déchets augmente-t-elle?

Il faut dire que l'on a de la chance dans la Manche. Nos plages sont belles et plutôt préservées. Mais je ne connais pas une plage dans le monde qui n'est pas impactée par la présence de déchets en plastiques. Il y a des efforts à faire partout.

Vous avez un compte Instagram "les ramasseurs de la Manche", sur lequel vous publiez des photos des déchets ramassés. Quel est le but derrière cette initiative?

Je cherche à motiver d'autres personnes à ramasser à leur tour. Chez certains, c'est naturel. Pour d'autres, il faut provoquer un électrochoc. Le travail de chacun est une goutte d'eau dans la mer, mais chacun fait son effort, comme le colibri, et on se sent mieux.

Au delà du ramassage, faut-il changer notre façon de consommer et donc, de polluer?

En ce moment, le Zéro déchet est très en vogue. Ca peut être une solution, mais c'est très contraignant et difficile à mettre en place dans la vie de tous les jours. Il faudrait que les politiques prennent le dossier à bras le corps, mais ça n'est pas le cas. Les seuls à tenter de le faire se heurtent à des murs et ça n'est pas conciliable avec l'économie, en tout cas avec les choix faits par les industriels. On est par exemple passé des bouteilles en verre consignées au plastique : il faudrait revenir en arrière!

A l'occasion de la journée mondiale du ramassage, vous pouvez rejoindre l'une des 11 initiatives prévues sur les plages de la Manche samedi 15 septembre. Retrouvez la liste est les renseignements pratiques sur le site worldcleanupday.fr