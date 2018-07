Creuse, France

Il a fait chaud et sec en ce mois de juillet en Creuse et ce n'est pas juste un ressenti. Les chiffres sont là même s'ils ne sont pas impressionnants : il a fait entre 1,5 et 2,5 degrés au dessus des normales saisonnières. Juillet 2018 restera comme l'un des mois de juillet les plus chauds, derrière 2006 et 2015. Le département n'a pas été classé en vigilance orange à la canicule, mais les températures sont restées élevées et constantes tout au long de ce mois.

Le jour le plus chaud

C'est le 26 juillet qu'il a fait le plus chaud en Creuse, avec 35 degrés relevés à Felletin et Boussac, et 34 degrés à Genouillac, Auzances et Saint-Loup. On est loin des 38 degrés voire 39 relevés certains étés, mais la moyenne des températures maximales ce mois-ci varie entre 26° et 27° avec la palme à 28,3° pour Genouillac. C'est deux à trois degrés au dessus des normales.

Du soleil et pas de pluie

Ce mois de juillet a été particulièrement sec. Hormis quelques orages très localisés, il n'a quasiment pas plu. Il est tombé un tiers de pluie de moins qu'un mois de juillet classique. Mais ce déficit en eau cache de nombreuses disparités selon les différents secteurs du département. Au nord-nord ouest de la Creuse, à Saint-loup, il est tombé 112 millimètres d'eau, contre 34 millimètres seulement plus au nord à Genouillac.

Encore de la chaleur pour les jours à venir

L’anticyclone, qui empêche les perturbations de venir, a installé un soleil radieux au-dessus de la Creuse. Et ça va continuer au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Selon Olivier Mandeix, prévisionniste à Météo France : "_le mercure pourrait atteindre localement les 35° en journée avec des minimales la nuit plus élevées que ces derniers jours_". Il faut donc s'attendre à des nuits plus difficiles, moins reposantes, et toujours pas d'eau au dessus de nos têtes pour nous rafraîchir !