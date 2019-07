Juin 2019 a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde

Record battu ! Le mois de juin, marqué par une canicule en Europe de l'Ouest et notamment en France, a été le plus chaud dans le monde.

Une semaine caniculaire, un soleil de plomb et peu de pluie : nous avons vécu un mois de juin exceptionnel. Et ça se vérifie : il s'agit tout simplement du mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon les données du service européen Copernicus.

Le précédent record datait de juin 2016 : + 0,1 degré le mois dernier. Et c'est en Europe qu'on a le plus transpiré, le mercure est en effet monté de deux degrés au-dessus des normales.

Toujours selon Copernicus, des températures de six à dix degrés supérieures à la normale ont été observées dans la majeure partie de la France et de l'Allemagne, mais aussi dans le nord de l'Espagne, de l'Italie, en Suisse et en Autriche.

Le réchauffement climatique a rendu la canicule "cinq fois plus probable"

Même si l'agence européenne se montre prudente à ce sujet, une équipe de scientifiques européens estime qu'à lui seul, le réchauffement climatique dû aux activités humaines a rendu la canicule de fin juin "au moins cinq fois plus probable".

En France, le record de chaleur a été enregistré le 28 juin dernier à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard, avec 45,9 degrés.