Jura : le centre Athénas a besoin de vos dons pour des enclos à lynx

Le centre Athénas de sauvegarde de la faune sauvage du Jura s'agrandit. L'association construit des enclos à lynx mais a besoin de 60.000 euros et lance donc un appel aux dons.

Athénas oeuvre depuis 30 ans pour sauvegarder la faune sauvage depuis son centre de l'Etoile dans le Jura, près de Lons-le-Saunier. Aujourd'hui, il s'agrandit avec un espace de 1.000 m2 dédié aux lynx. Le centre en appelle aux dons.

Toujours plus d'animaux accueillis à Athénas

Le point de départ de ces travaux d'agrandissement du centre Athénas, c'est le bien-être des lynx recueillis et soignés sur place, c'est aussi une hausse d'activité globale que confirme Gilles Moyne, le directeur : "Depuis la création du centre, l'activité a été multipliée par dix voire davantage. Au début des années 90, on avait environ 200 admissions d'animaux et maintenant plus de 2.000 par an". Cette arrivée massive d'animaux au site jurassien vient déjà "de l'aire géographique qui s'est agrandit mécaniquement après la fermeture de certains centres, explique Gilles Moyne. Et puis en Franche-Comté aucune structure n'existait donc on est passé finalement du Jura à onze départements c'est-à-dire la région Bourgogne Franche-Comté presque dans son ensemble, plus le Nord de Rhône-Alpes". Autre explication : "les gens nous connaissent davantage et on a un réseau de correspondants - des bénévoles qui rapatrient les animaux vers le centre et assurent les premiers soins. Un réseau efficace qui compte un peu plus de 200 personnes".

Des enclos pour le confort des lynx

Le travail d'Athénas est d'abord tourné vers les espèces les plus menacées comme le lynx. C'est d'ailleurs le seul centre en France à s'occuper de ces félins et à les relâcher dans la nature. 40 individus y ont été accueillis depuis 1987 et onze ont été relâchés. 90% des cent individus qui restent en France sont dans le massif jurassien. Alors l'agrandissement du centre vient "d'un afflux d'accueils en 2015", raconte le directeur d'Athénas. "Il s'agissait de jeunes orphelins dont la mère avait disparu, selon nous victime de braconnage puisque les cadavres n'avaient pas été retrouvés sur la route. Et donc là on a été confrontés aux limites physiques du centre et on a essayé d'accélérer le processus d'agrandissement du centre en privilégiant d'abord un équipement qui leur est destiné".

Les travaux ont commencé au centre Athénas dans le Jura pour construire des enclos à lynx - Centre Athénas

Le centre a besoin des dons de particuliers

Mais pas facile de trouver des financements pour ce projet de 344.000 euros. La Région Bourgogne Franche-Comté et l'Etat aident le centre, tout comme des mécènes : "Des fondations, des entreprises qui elles-mêmes vont participer aux travaux et qui nous font cadeau d'une partie ou de toute la facture."

Les dons des particuliers ont financé près de 15% du projet". Gilles Moyne, directeur d'Athénas

Mais Gilles Moyne et son équipe doivent encore trouver 60.000 euros et ils font appel à la générosité des particuliers : "Ces dons ont financé près de 15% du projet. Malheureusement pour l'instant on en est toujours à rechercher 16% du financement pour ce projet ambitieux de bâtiment avec des enclos à lynx avec un coût élevé de 344.000 euros". Il manque encore 60.000 euros sur ce budget travaux. Les dons sont possibles en ligne sur le site d'Athénas mais aussi lors de la journée anniversaire du centre, le 20 août 2017 avec une grande journée pour découvrir les activités sur place comme vingt lâchers d'oiseaux, des balades en calèche et des spectacles équestres.

