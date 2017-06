Jusqu'à 40 degrés dans les classes : un collège et une école de Limoges annulent les cours

A Limoges, le collège Léonard Limosin et l'école élémentaire des Homérides ont dû annuler les cours, ce jeudi, en raison des températures intenables dans les salles de classes. En fin de matinée, il faisait près de 40 °C dans certaines salles, et jusqu'à 45 °C dans un escalier du collège.

Au collège-lycée Léonard Limosin de Limoges, le proviseur a pris sa décision dans la matinée de jeudi : annulation de tous les cours de l'après-midi pour les collégiens. Et pour cause, la température dépassait les 38°C dans les salles de classe malgré les rideaux baissés.

De toute ma carrière, c'est la première fois que je vois ça

Et pourtant, la cité scolaire Limosin est entièrement rénovée et parfaitement isolée, mais le rayonnement dans les pièces, côté soleil, était tel que le proviseur n'avait plus d'autre choix. "Je prends ma retraite cette année, et en 30 ans de carrière, c'est la première fois que je dois prendre une telle décision" s'exclame-t-il.

Si les lycéens sont déjà chez eux en raison des révisions du bac, près de 650 collégiens n'ont donc pas cours ce jeudi après-midi. Ils sont tout de même pris en charge par l'établissement si les familles ne peuvent pas les récupérer. C'est d'ailleurs un soulagement pour eux. "C'était impossible de travailler comme ça" affirme un élève de 4ème à la sortie du collège. "Au moins, je resterai au frais chez moi devant la console, ou j'irai à la piscine" sourit-il enfin.