Dordogne, France

La Dordogne va grelotter à cause du Paris-Moscou. Ce phénomène météorologique, assez rare, nous garantira un aller-simple vers des températures glaciales. Le thermomètre pourrait afficher jusqu'à -7°C mardi matin.

Des températures ressenties glaciales

Ce vendredi et ce samedi, les minimales attendues sont comprises entre -2°C et -5°C. Les vallées de la Vézère, de la Dordogne et le Nontronnais seront les plus impactés par ces températures glaciales. Météo France prévoit un redoux dimanche où les températures seront comprises entre 0°C et 10°C tout au long de la journée.

L'air frais devrait faire une nouvelle poussée en début de semaine prochaine. Le thermomètre doit atteindre -7°C au plus froid des prévisions. Le vent, de 15 à 30 km/h pourrait toutefois accentuer la sensation de fraîcheur avec des températures ressenties pouvant atteindre les -10°C ce mardi. La Dordogne pourrait alors connaitre un record de froid pour une fin février.

L'hiver n'est donc pas terminé. La neige pourrait d'ailleurs le rappeler. Elle ferait sa réapparition en milieu de semaine même si Météo France se montre prudent.