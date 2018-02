Si le thermomètre affiche - quatre degrés, ce qui n'a rien d'extraordinaire, le vent donne lui une impression de températures beaucoup plus froides, jusqu'à -douze degrés de ressenti. Seule solution : bien se couvrir.

Poitiers, France

Ce matin dans le Poitou, le thermomètre affichait - quatre degrés. Seulement en ressenti les températures tombent à - douze. Pourquoi ? À cause du vent froid, qui souffle entre 30 et 40 km/heure. Ce lundi après-midi le thermomètre devrait avoisiner les zéro degrés, mais les températures ressenties seront de - six. Le soleil est, par contre, lui au rendez-vous.

Il faut bien se couvrir jusqu'à mercredi

Le froid devrait s'intensifier un petit peu dans les prochains jours, avec une légère baisse des températures la nuit prochaine. Un redoux est prévu pour mercredi après-midi.