Jusqu'à 20 centimètres de neige attendus dans le Var dans la nuit de vendredi à samedi

Trois départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont en vigilance orange à la neige : les Alpes-de-Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes.

La neige arrive en fin de journée sur le Haut-Var, puis en soirée sur les plaines varoises et l'intérieur proche du littoral.

Les prévisions de Météo France pour la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre 2017

Dans le Var, une couche de 5 à 10 cm voire localement un peu plus jusqu'à 20 cm est attendue. Sur le littoral varois, il se peut qu'un léger saupoudrage se produise, mais en infime quantité. La pluie en revanche devrait bien tomber surtout dans la région de Saint-Tropez.

Dans le sud des Alpes-de-Haute-Provence : on attend cette nuit de 2 à 7 cm, voire 10 cm près du Verdon, 10 à 20 cm en Haute-Ubaye, 1 à 3 cm sur le nord du département.

Dans l'est des Bouches-du-Rhône, c'est en cours de nuit que la neige apparaitra sur les régions de Peyrolles, Trets, Aix-en-Provence et Aubagne, et les hauteurs de Marseille... avec au final plusieurs centimètres de neige.

Pour les Hautes-Alpes, juste quelques flocons et aucune vigilance en cours... Dans le Vaucluse, quelques centimètres de neige devraient tomber dans le Sud Luberon et la région de Pertuis.

En plus de la neige, le mistral soufflera à 50 km/h dans le Var, 90 km/h en vallée du Rhône.

Les températures minimales cette nuit : jusqu'à -7° en Haute-Provence, - 4 à -1 dans les terres, 2 à 4 en bord de mer.

Les prévisions de Météo France pour la journée de samedi 2 décembre 2017

En matinée, il va encore neiger dans les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, l'est des Bouches-du-Rhône et le Luberon... quelques petits flocons possibles sur l'Ouest-Provence mais en très faible quantité. En mer et sur le littoral varois, il y aura même des orages. En cours d'après-midi, toutes ces précipitations s'évacueront par le sud, mais le ciel restera bien gris. Attention au vent d'Est-Nord-Est à 60 km/h sur les hauteurs des massifs varois, jusqu'à 100 km/h sur la côte varoise, et au mistral le long du Rhône à 100 km/h.

Retour du soleil dimanche, toujours dans une ambiance glaciale accentuée par un mistral rhodanien à 90 km/h.

