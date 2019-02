Jusqu'à 22°C relevés en Normandie : du jamais vu en février

Ce mercredi 27 février 2019 s'annonçait comme la journée la plus chaude de ce mois de février en Normandie . Avec près de 22° enregistrés dans l'intérieur des terres, des records absolus ont été battus depuis que les relevés-météo existent.

Records de chaleur et terrasses bondées ( ici à Caen) en ce mercredi 27 février en Normandie

Caen, France

Un air d'été en plein hiver... Des records de "chaleur" pour un mois de février ont été battus un peu partout ce mercredi en Normandie. C'est à Vire (Calvados) qu'il a fait le plus chaud selon Météo-France. On y a enregistré 21°9 à l'ombre. Un record absolu depuis que les relevés existent dans cette ville du Bocage. A Alençon (20° aujourd'hui) et Deauville (19°9) il faut remonter 59 ans en arrière pour avoir eu presque aussi chaud au mois de de février. Même chose à Caen où le mercure a atteint 19° ce mercredi. C'est 1° de moins qu'en 1960 à pareille époque mais une température totalement inhabituelle pour la saison.

Le soleil et la chaleur ont incité les caennais a prendre leur pause-déjeuner sur les bords de l'Orne ce mercredi © Radio France - - Francis Gaugain -

D'autres villes ont battu des records dans la région. C'est le cas à Lisieux (21°3), Condé-sur-Vire (21°8), Argentan (21°1), Falaise (20°6), Flers (20°6). Aujourd'hui était la journée la plus chaude de leur histoire en février. Et même si le littoral a connu des températures moins élevées , Météo-France a tout de même relevé 18°9 à Cherbourg ce mercredi. Du jamais vu dans la capitale du nord-Cotentin qui a oublié l'espace de quelques jours ces légendaires... parapluies

Les ouvriers en tee-shirt aujourd'hui sur le chantier du tramway à Caen © Radio France - - Francis Gaugain -

Demain , retour d'un temps nuageux avec quelques averses et des températures qui avoisineront les 14°