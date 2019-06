Jusqu'à 38°4 relevés sous abri en Indre-et-Loire vendredi 28 juin 2019

En Touraine, ce vendredi, il a fait plus chaud qu'hier...et moins que demain!

Indre-et-Loire - France

Selon les relevés sous abri effectués par Météo France, c'est dans le Chinonais qu'il a fait le plus chaud aujourd'hui : 38,4° mais on peut dire que tout le département a été écrasé par la chaleur, presque uniformément, avec généralement environ un degré de plus que jeudi.

Les autres températures :

38° à Château-la-Vallière, au Nord-Ouest

37°8 à Ferrière-Larçon au Sud

37°4 à Château-Renault, au Nord-Est

A Parçay-Meslay, Météo France a relevé 36°3, ce qui signifie qu'il faisait sans doute autour de 39 dans le centre-ville de Tours.

La mauvaise nouvelle, c'est que le vent devrait tomber, samedi : la température pourrait donc encore monter d'au moins un degrés. Les températures devraient ensuite retomber très progressivement à partir de dimanche.