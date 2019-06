Jusqu'à 40 degrés attendus dans les Landes ce mercredi

Météo France prévoit 37 à 39 degrés à l'intérieur des terres et même 40 degrés localement ce mercredi 26 juin dans le département des Landes. Cet épisode caniculaire concerne la quasi-totalité du pays avec 65 départements placés en orange et 21 en jaune dont les Landes.

Département Landes, France

Les Landes sont placées en vigilance jaune canicule depuis ce mardi 25 juin après-midi. Météo France prévoit 37 à 39 degrés ce mercredi à l'intérieur des terres, 30 à 33 degrés sur le littoral. Dans le secteur de Rion-des-Landes, le thermomètre pourrait même atteindre 40 degrés ce mercredi et 41 degrés jeudi 27 juin.

Le record absolu de chaleur remonte à 1947 dans les Landes

Il fera donc très chaud dans les Landes mais nous ne devrions cependant pas battre le record absolu de chaleur. Il remonte au mois d'août 1947. Météo France avait relevé jusqu'à 42,5 degrés à Mont-de-Marsan. Depuis, il n'a jamais fait aussi chaud. sur la deuxième marche du podium des températures les plus élevées jamais enregistrées dans le département, il y a Dax et ses 41,1 degrés enregistré en août 2003 puis vient Biscarrosse. Il avait fait 41 degrés le 30 juin 1968.

40,4 degrés relevé à Mont-de-Marsan en juin 203

Concernant les records de températures jamais enregistrés pour un mois de juin dans les Landes, on retrouve donc en première position Biscarrosse et ses 41 degrés en juin 1968 puis Mont-de-Marsan avec 40,4 degrés et Dax avec 39,1 degrés. Deux records enregistrés un jour de juin 2003, l'année de la canicule meurtrière. On pourrait donc battre un record de chaleur ce mercredi à Dax...