Dordogne, France

Les premières précipitations de neige balayent la Dordogne en ce lundi matin. Mais la situation devrait surtout se dégrader la nuit de lundi à mardi. "On peut parler d'offensive hivernale" selon Valéry Mourot, prévisionniste Météo-France. Les températures devraient descendre en dessous du seuil de 0 degré. Jeudi devrait être la journée la plus froide (-3 à -6 degrés en Dordogne). Quelques flocons pourraient blanchir essentiellement l'est du département, aux confins du Limousin et de la Haute-Vienne. La couche de neige ne dépassera pas un à deux centimètres.

Des flocons attendus dans la nuit de mardi à mercredi

Une amélioration est attendue pour ce mardi matin. Après, quelques résidus neigeux au lever du jour sur l'extrême est de la Dordogne, le soleil devrait revenir par l'ouest du département. "Mais la trêve sera furtive" prévient Valéry Mourot. Ce mardi après-midi, les conditions météorologiques devraient de nouveau se dégrader. "Des flocons vont virevolter sur le Périgord dans la nuit de mardi à mercredi".

#Froid Les températures 🌡️ vont être basses ❄️ cette semaine en #Dordogne. Soyez vigilants et prenez soin des plus fragiles. pic.twitter.com/hfNSOT6pn0 — Préfet de Dordogne (@Prefet24) February 5, 2018

Pas de perturbation dans les transports scolaires

Les températures restent de saison. "On a l'habitude de traiter ce genre de phénomène" observe le prévisionniste Valéry Mourot. Si la neige peut atteindre deux centimètres au sol du Périgord noir en remontant vers le Périgord vert, un passage en vigilance orange n'est pas à prévoir. "On est loin des phénomènes neigeux des plateaux du limousin, où 5 à 10 centimètres de neige vont tomber". Aucune perturbation n'est pour l'heure à prévoir dans les transports scolaires de la Dordogne.