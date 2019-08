VIDEO - Plusieurs tonnes de Jussies arrachées dans les marais de Petite Camargue

Vauvert, France

Thibaut Pascal et Yannick Bouterin sont les deux agents environnementaux de la Communauté de communes de Petite Camargue. Depuis début août, ils sont à pied d'oeuvre dans le port de plaisance de Gallician à Vauvert (Gard) pour arracher à la main les Jussies qui envahissent les roubines. Un travail long et fastidieux puisqu'il faut extirper les unes après les autres les racines de cette plante aquatique originaire d'Amérique du Sud qui colonise petit à petit les cours d'eau depuis des années. "La Jussie, c'est une plante qui étouffe le milieu explique Yannick Bouterin. Elle a des racines qui vont jusqu'au sol. Elles peuvent atteindre plus d'un mètre."

Une multiplication exponentielle

Si on ne fait rien, la Jussie prolifère extrêmement rapidement. Une petite bouture peut coloniser plusieurs hectares en deux ou trois ans. C'est l'été qu'il est le plus facile de l'arracher car les fleurs sont très visibles et les racines viennent bien. On la trouve plus facilement dans les eaux stagnantes que là où il y a du courant.

Plusieurs centaines de kilos arrachés

Avec le temps, la Jussie crée un matelas impénétrable qui entrave la circulation de l'eau et empêche son oxygénation. Le milieu se ferme donc petit à petit et les poissons meurent. Les agents environnementaux interviennent donc régulièrement pour l'arracher. " Il y a 4/5 ans, on a fait un gros "à sec" dans le marais. On est arrivé à l'éliminer complètement."

Le "terrain de jeu" des agents de la Communauté de communes Petite camargue est vaste : du Pont des Tourradons à Vauvert jusqu'au Pont de Franquevaux. L'arrachage de la Jussie qui a démarré début août va se poursuivre jusqu’à la fin du mois.

Les Jussies colonisent rapidement les eaux stagnantes © Radio France - Sylvie Duchesne

Des fleurs inoffensives à première vue © Radio France - Sylvie Duchesne

Les agents de la CCPetiteCamargue interviennent dans le port de Gallician © Radio France - Sylvie Duchesne