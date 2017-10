Korventenn Ophelia : c'hwezhiñ a ra kreñv an avel e bro Iwerzhon

Marv eo dija tud e bro Iwerzhon abalamour d'ar gorventenn Ophelia. C'hwezhiñ a ra an avel betek 150 km d'an eur. Emañ Eamon O Ciosain o chom nebell eus Dulenn. Kontañ a ra deomp eo chalet an dud gant ar barrad-avel.

C'hwezhiñ a ra kreñv an avel e bro Iwerzhon dec'h. Tremenet eo ar gorventenn Ophelia war an enezenn e-kreiz an deiz. Ar barrad-avel krenfañ eo abaoe pell. Dibabet oa bet gant ar gouarnamant lakaat ar vro dindan liv ruz met marv eo dija daou zen memestra.

"Ur vaouez kozh zo marv p'eo kouezhet ur wezenn war he oto gant an avel, e kontelezh Port Láirge/Waterford", a gont Eamon O Ciosain, o chom nebell eus Dulenn. Serret e oa bet an holl skolioù setu perak ne oa ket bet ar c'helenner er skol-veur da labourat dilun. Dre ar prenestr 'neus gwellet Emaon an avel o c'hwezhiñ kreñv, betek 150 km dre eur. "Lavaret a oa bet deomp chom hep mont da bourmen war an aodoù peogwir e c'helfe bout gwagennoù betek daouzek metr."

Gant Eamon oa bet renket pep tra e-barzh e liorzh, "peogwir gant an avel e c'helfe bezañ dañjerus e vefe kaset pelloc'h".

E Breizh da vare korventenn 1987

Studier e Breizh e oa Emaon tregont vloaz zo. Soñj 'neus deus ar gorventenn spontus. Met ar wech kentañ eo dezhañ bevañ ur barrad-avel ken kreñ e bro Iwerzhon. "Pell pell zo n'eus bet seurt tra e Iwerzhon, ouzhpenn hanter kant vloaz zo eme an istourourien." Spi 'neus ar c'helenner ne vo ket neuze muioc'h a dud lazhet abalamour da Ophelia.