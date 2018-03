Aix-en-Provence, France

L'autoroute A8 était toujours fermée jeudi matin entre la bifurcation avec l'A52 peu après Aix-en-Provence et le Luc (Var) en raison des plaques de verglas formées après les chutes de neige.

Des poids-lourds en travers de la route sur le réseau secondaire

Dans le Var, la Nationale 7 est également fermée entre Tourves et Saint-Maximin ainsi que la D23 entre Pourrières et Trets. Toujours sur le réseau secondaire, la circulation est très difficile entre Barjols et le Val. Des poids-lourds et des véhicules légers se sont mis en travers de la route.

L'A54 interdite entre Salon-de-Provence et Nîmes

Dans les Bouches-du-Rhône, l'A54 est interdite à tous les véhicules, entre Salon-de-Provence et Nîmes. Et en direction d'Arles, la Nationale 568 est interdite aux poids-lourds qui sont stockés sur la voie de droite. Les véhicules légers peuvent circuler sur la voie de droite.