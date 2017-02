L'absence de casse-syphons à la centrale nucléaire de Cattenom à nouveau devant la justice

Le procès en appel d'EDF s'est tenu ce vendredi au tribunal correctionnel de Metz. Plusieurs associations anti-nucléaires avaient fait appel de la relaxe de l'entreprise poursuivie notamment pour avoir tardé à signaler l'absence d'un dispositif de sécurité (casse-syphons) dans deux réacteurs.

EDF était à nouveau poursuivi en justice ce vendredi concernant la centrale nucléaire de Cattenom et son absence pendant plus de 25 ans de casse-syphons dans deux réacteurs. Ce dispositif de sécurité permet d'éviter une vidange accidentelle des piscines de refroidissement. Son absence peut potentiellement entraîner un accident nucléaire. Dans cette affaire, plusieurs associations anti-nucléaires ( le Réseau “Sortir du nucléaire“, France Nature Environnement, MIRABEL-Lorraine Nature Environnement et Sortons du nucléaire Moselle) ont fait appel de la relaxe d'EDF en décembre 2015. Au procès en appel ce vendrrdi à Metz, les débats ont encore tourné autour de ces fameux casse-syphons, oubliés au moment de la construction de la centrale en 1986 et dont l'absence a été découverte après l'accident de Fukushima en 2011. Depuis, ils ont été installés.

"Il n'y a pas de volonté de cacher quoi que ce soit"

Pour l'avocat d'EDF en tout cas, il n'y a aucune infraction dans ce dossier. EDF a attendu un mois avant de déclarer l'absence de casse-syphons à l'autorité de sûreté nucléaire. Mais l'entreprise qui gère la centrale de Cattenom conteste toute déclaration tardive. Pour son avocat, rien d'anormal. Il évoque à l'audience un délai raisonnable. Parce qu'EDF a voulu savoir si le problème existait dans d'autres centrales française. Il se trouve que Cattenom est la seule où il manquait véritablement ces dispositifs de sécurité. "Il n'y a pas de volonté de cacher quoi que ce soit, explique Me Olivier Piquemal, mais de communiquer sur des informations exactes". Tout en minimisant cette absence de casse-syphon. C'est pour EDF une simple anomalie et pas un incident au regard de la réglementation des centrales nucléaires.

"Pendant presque 30 ans, il a manqué un dispositif de sécurité essentiel"

Ce n'est évidemment pas l'avis de l'une des associations plaignantes, Sortir du Nucléaire. Pour l'une de ses porte-paroles, Charlotte Mijeon, EDF balaye avec trop de légèreté un vrai problème de sécurité: "Nous étions là pour rappeler que ce qui s'est passé était un problème grave. Pendant presque 30 ans, il y a un dispositif de sécurité qui est essentiel et qui manquait sur les piscines à combustible de la centrale de Cattenom, un dispositif qui était censé empêcher qu'elle puisse se vidanger de manière accidentelle, ce qui aurait pu conduire à un scénario accidentel très très grave. Et ça, même l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le souligne." "C'est un acharnement justifié" assure l'avocat du réseau Sortir du nucléaire, Me Etienne Ambroselli.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré, elle sera rendue le 7 avril prochain.