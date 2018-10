La préfecture du Var annonce avoir pris un arrêté interdisant l'accès à cinq massifs forestiers du départements, ces lundi et mardi, en raison d'un risque très sévère d'incendie sur le littoral et dans les îles d'Hyères.

Toulon, France

La préfecture du Var annonce avoir pris un arrêté interdisant l'accès à cinq massifs forestiers du départements, ce lundi et ce mardi, en raison d'un risque très sévère d'incendie sur le littoral et dans les îles d'Hyères. Les massifs concernés sont les Monts Toulonnais, la Corniche des Maures, les Maures, l’Estérel et les îles d’Hyères.

"L’absence de pluies depuis plusieurs semaines et un avis de vent fort (mistral) de Météo France mettant en exergue un risque très sévère de feu de forêt, explique la préfecture dans un communiqué, les restrictions de passage et de stationnement dans les terrains boisés, hors des voies ouvertes à la circulation publique, constituent, avec l’obligation de débroussaillement et l’interdiction d’emploi du feu, une des mesures essentielles de la politique de prévention contre les incendies de forêts".