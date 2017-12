C'était annoncé, et Météo France avait vu juste. L'accès aux stations de ski est compliqué ce matin en Savoie et Haute-Savoie, où règne une vigilance orange "neige et verglas". Les équipements spéciaux sont obligatoires.

L'accès aux stations de ski des Pays de Savoie est délicat ce samedi matin. La neige s'est invitée pour le premier chassé-croisé de l'hiver, pendant lequel plus de 100.000 véhicules vont se croiser en Tarentaise et en Maurienne. Les équipements spéciaux, pneus neige et chaînes sont obligatoires pour accéder à toutes les stations. Les axes autoroutiers sont en revanche relativement épargnés par les intempéries, et la limite pluie-neige devrait continuer à s'élever au fil de la journée.

La préfecture de Savoie recommande de différer son départ

Pour limiter les conséquences, la préfecture de Savoie recommande à tous les automobilistes de différer leurs départs vers les stations de ski du département. Des stations comme Tignes et ValFréjus ont par ailleurs décidé d'interdire l'accès dans la matinée, afin de sécuriser la route, et de "filtrer" les véhicules non équipés.

🔶🌨🚗En raison des conditions météorologiques & d'une circulation très dense @Prefet73 conseille aux automobilistes de décaler leurs départs au début d'après-midi. Pour l'accès aux stations, équipements spéciaux obligatoires ! Suivez @AutorouteINFO 107.7 & @bleusavoie 103.9 pic.twitter.com/pbQ0KhQcs0 — Préfet de la Savoie (@Prefet73) December 30, 2017

En raison de ces difficultés de circulation, de nombreux bus accusent des retards qui se répercutent à l'aéroport de Chambéry.

En raison d’incidents sur la route dû à la neige, les accès à l'aéroport sont ralentis et les vols au départ sont retardés. Toutes les équipes du département font leur maximum pour rétablir la situation. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. https://t.co/qheG1WIMES — Chambery Airport (@airportchambery) December 30, 2017

La vigilance orange "neige et verglas" est en vigueur jusqu'à 6h dimanche en Savoie, Haute-Savoie et Isère. En Savoie, elle concerne également le risque d'avalanches, estimé à 4 sur 5 dans l'ensemble des massifs.

