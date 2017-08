L'activité piscicole en grande difficulté à cause de la sécheresse en Brenne

Les conditions climatiques de ces derniers mois, peu de pluie et épisodes de canicule, ont considérablement fait baisser le niveaux des étangs de la Brenne. Les professionnels envisagent d'avancer les dates des grandes pêches.

Peu de pluie cet hiver puis ce printemps combiné à un mois de juin caniculaire. C'est à ce cocktail que l'on doit les paysages du moment en Brenne : les étangs sont au plus bas et des plages de vase où repousse à toute allure un semblant de végétation gagnent du terrain.

"Actuellement, on a par endroits des surfaces d'eau qui atteignent les 10 à 20% de leur surface en eau habituelle, se désole Patrick Guillebaud, président du syndicat des exploitants piscicoles de la Brenne. L'hiver et le printemps n'ont pas été suffisamment pluvieux et les étangs n'ont pas pu remplir..."

Avancer les grandes pêches

Pour les professionnels de la pisciculture, les conséquences sont graves : ils constatent une forte mortalité du poisson, une hausse des maladies et des parasites et une prédation plus importantes des oiseaux.

Pour sauver ce qui peut encore l'être, les pisciculteurs envisagent de débuter dès à présent les grandes pêches : "Certaines pêches risquent d'être avancées. Le niveau d'eau est trop bas et pour sauver la pêche, les poissons doivent être péchés sans attendre. Normalement, ces pêches ont lieu à partir des mois d'octobre novembre..." explique Patrick Guillebaud.

Inquiétude pour les insectes

Autres espèces menacées par la sécheresse : les insectes. "Avec le manque d'eau, la flore souffre. les plantes présentent peu ou pas du tout de fleurs... or c'est très important pour les pollinisateurs du type abeille, papillons, mouches. Quand on a un grand terrain, le mieux est de conserver un coin que l'on ne tond pas pour essayer de préserver des plantes à fleurs et donc de venir en aide aux insectes que l'on peut avoir dans son jardin" détaille Vincent Sauret, technicien au Parc Naturel Régional de la Brenne. En plus évidemment d'un stricte respect de l'arrêté de lutte contre la sécheresse publié par la préfecture...