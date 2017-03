L'agglomération du Muretain lance une vaste étude thermographique

Le Muretain Agglo lance la semaine prochaine une vaste étude thermographique vue du ciel. L'objectif est de donner une photographie thermique du territoire afin des permettre aux particuliers, entreprises et autres bâtiments de pouvoir constater des déperditions de chaleur.

Et si votre maison n'était pas suffisamment bien isolée ? Pour répondre à cette question, l'agglomération du Muretain lance une opération thermographie, une première. 120.000 personnes sont concernées.

Exemple d'image thermographique réalisé en avion © Radio France - Action Air

Cartographier le Muretain

Une opération qui devrait commencer - si les conditions météo le permettent - le lundi 13 mars. Durant plusieurs nuits, un avion va survoler toute l'agglomération (26 communes, ndlr) à 900 mètres d'altitude. Des vols silencieux qui se feront de minuit à 5h du matin. A l'intérieur de cet avion, des appareils photo et des caméras spécialement adaptés pour cartographier la zone et capter les déperditions de chaleur. Une fois les 302 km² de surface cartographiés et une fois traitées, toutes les données seront remises aux services du Muretain Agglo.

Un accompagnement personnalisé

Dans un premier temps, ces informations seront publiés sur internet et rendues accessible aux particuliers. Dans un deuxième les services du Muretain ont prévu à l'automne prochain d'organiser un forum durant lequel tous les habitants qui le souhaitent pourront venir visualiser leur logement ou bâtiment et recevoir les conseils de professionnels. "Ces rencontres doivent permettre d'accompagner personnellement chaque foyer, explique Alexis Giordana, président d'Action Air, l'entreprise chargée de l'opération. D'identifier la source des déperditions énergétiques, les façons d'y remédier et les aides qui pourront-être utilisées. Car un toit bien isolé c'est une facture d'électricité divisé par deux."

Pour l'agglomération du Muretain, c'est une opération estimée à un peu plus de 70.000€, financée à 80% par le Ministère de l'Ecologie et l'Ademe dans le cadre du contrat territoire à énergie positive.