L'agglomération Loire-Forez lance son atlas de la biodiversité pour mieux la préserver

Alors que des experts de la biodiversité sont réunis à Paris toute la semaine pour mener la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans, les collectivités locales aussi se mobilisent pour préserver leur biodiversité. Dans la Loire, la communauté d'agglomération Loire-Forez travaille actuellement sur son Atlas de la biodiversité communale (ABC).

Rapaces nocturnes et chats forestiers

Ce vaste inventaire concerne 26 communes, autour de Saint-Bonnet-le-Château, et aussi plus au nord, dans le périmètre de l'ancienne communauté de communes des Montages du Haut-Forez. Loire-Forez explique vouloir "assurer une continuité écologique" sur son territoire, où certains sites sont déjà labellisés Natura 2000, comme les hautes chaumes. L'objectif est évidemment de recenser la biodiversité dans ces secteurs, pour ensuite mieux sensibiliser le public à préserver les espèces qui seront recensées.

Et la diversité est réelle dans le Forez, à en croire France Nature Environnement (FNE) Loire, qui travaille avec Loire-Forez sur cet Atlas de la biodiversité : rapaces nocturnes comme la chouette de Tengmalm, genette d'Europe, chats forestiers etc. Voilà ce que la dizaine de naturalistes mobilisée pour la constitution de l'atlas devrait trouver dans les forêts foréziennes. Les habitants de Loire-Forez peuvent aussi participer à cet inventaire. Des temps d'information et des animations leurs seront proposées, probablement à partir de cet été pour le début concret des recherches. Le travail d'inventaire doit être mené sur trois ans, jusqu'en 2021.

Trois ans d'inventaire

"Toutes ces informations vont pouvoir être traduites dans le futur au sein des politiques d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que Loire-Forez va pouvoir se servir de toutes ces billes-là pour ensuite connaître vraiment les secteurs à très fort enjeu, et mettre en place un plan d'action", explique Kévin Marie-Louise-Henriette, chargé de mission pour France Nature Environnement Loire. Un autre objectif est d'éviter de construire dans des zones où vivent des espèces protégées. "Ce qui arrive souvent : on part dans des démarches, puis on se rend compte que c'est un secteur protégé et on finit par soit abandonner le projet, soit mettre en place des mesures de compensation vraiment énormes pour pallier tous les dommages sur la biodiversité, donc c'est pour anticiper tout ça", ajoute le chargé de mission de FNE.

Deux atlas de la biodiversité communale existent déjà dans la Loire, pour les gorges de la Loire et pour le Parc naturel régional du Pilat.