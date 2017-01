L'Ain et l'Isère maintenus en vigilance orange neige et verglas

Les départements de l'Isère et de l'Ain sont maintenus en alerte orange samedi matin à la neige et au verglas. Environ 35.000 foyers restaient privés d'électricité samedi matin dans plusieurs régions du nord de la France après la tempête qui a traversé le pays jeudi soir et vendredi matin.

La vague de neige et de verglas recule. Mais la situation reste compliquée en Côte-d'Or.

La Normandie et la Picardie sont les régions les plus touchées, avec, pour chacune, 16.000 foyers encore sans électricité. En Champagne-Ardennes, c'était le cas aussi de 500 foyers, de 400 dans le Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu'en Lorraine.

Le courant a été rétabli dans les autres régions, selon Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.