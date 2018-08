Charente, France

La température pourrait atteindre 37° localement en Charente ce 2 août 2018.

Le préfet de Charente a déclenché à 15h ce jour, le niveau 3 du plan d'alerte Canicule, le niveau le plus élevé. Il active toute une série de mesures : les services sanitaires sont mobilisés, pour contacter et porter assistance aux personnes isolées. Des actions de prévention sont mises en oeuvre, notamment l'accueil des personnes à risque dans des locaux rafraîchis.

La Charente-Maritime reste elle, au niveau inférieur du plan, le niveau orange.

Passez, si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais

La préfecture renouvelle les conseils en direction des personnes les plus vulnérables : personnes agées de plus de 65 ans, personnes handicapées, malades à domicile, personnes dépendantes.

- maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

- buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

- rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps au moins le visage et les avants bras plusieurs fois par jour ;

- passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...) ;

- évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h - 21h) ;

- évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage…) ;

- pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez demander de l’