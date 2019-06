L'alerte orange canicule levée aussi en Charente

Charente, France

Plus aucun département en vigilance rouge et quatre de moins en vigilance orange: la Dordogne, la Loire-Atlantique, la Vendée et donc la Charente où la température est passée hier sous la barre des 30° à Cognac et Angoulême. La préfecture avait déjà levé dès vendredi soir l'interdiction des manifestations et sorties des scolaires. Les activités sportives de plein air des mineurs ont repris dès 20 heures. En Charente-Maritime la vigilance avait déjà été levée. La canicule recule donc peu à peu mais 75 départements sont toujours en vigilance orange.

Dans le Vaucluse, un cyclotouriste est mort ce samedi après avoir pratiqué une activité sportive intense dans la chaîne de montagne les Dentelles de Montmirail.