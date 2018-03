Indre-et-Loire, France

Sans surprise, l'alerte orange a été levée sur l'Indre-et-Loire pour les risques de verglas et de neige. Les températures sont moins glaciales. La pluie verglaçante est remontée plus au nord. L'épisode neigeux et très froid est passé. Tout rentre dans l'ordre, notamment la circulation sur l'autoroute A10 au péage de Monnaie et les transports publics sur l'agglomération de Tours (bus et tram).