L'alerte pollution s'étend dans les Pays de Savoie

L'alerte pollution s'étend à la quasi totalité des zones en Rhônes-Alpes. Les Pays de Savoie sont concernés, exceptées les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne.

Après la vallée de l'Arve, déjà en alerte depuis quelques jours et qui a connu son plus long pic de pollution dernièrement, ce sont désormais la zone urbaine des Pays de Savoie et les zones alpines de la Savoie et de l'Ain qui sont touchées par la pollution aux particules fines. Le bassin lémanique ainsi que la zone alpine de Haute-Savoie sont au seuil d'information. Seules les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise sont épargnées pour le moment.

Aucune amélioration prévue en début de semaine

La situation anticyclonique devrait perdurer ce lundi... il n'y a donc pas d'amélioration de prévue selon les préfectures. À ce titre, les services de l'Etat rappellent qu'en cas d'alerte, les activités physiques et sportives intenses sont à éviter. De même que les déplacements aux abords des grands axes routiers pendant les heures de pointe pour les personnes les plus vulnérables.