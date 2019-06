L'alimentation en eau dans le Valenciennois est toujours critique

En 3 jours la consommation d'eau a explosé de 30%, en cause les fortes chaleurs et le street pooling l'ouverture de plus d'une vingtaine de bouches d'incendie dans le secteur, résultat des coupures d'eau et des fortes réductions du débit à Vieux Condé et Saint-Saulve.