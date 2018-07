Alsace, France

Une vague de pollution touche l'Alsace. A partir de jeudi, la région dépasse le seuil d'alerte. Les tickets de transport en commun seront moins chers dans les agglomérations. Les vignettes Crit'Air pourraient être appliquées en fin de semaine.

ATMO Grand Est informe que le taux d'ozone dépassera demain le seuil d'information et de recommandation de 180 microgrammes/m3 pour le 2ème jour consécutif. Le plan d’urgence pollution atmosphérique de l'Eurométropole sera opérationnel demain jeudi. https://t.co/O91UD1Nogapic.twitter.com/boqi4w64m2 — Strasbourg.eu (@strasbourg) July 25, 2018

Baisse des limitations de vitesse

Pour tenter de faire face à cet épisode de pollution, la préfecture réduit la limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroutes et à 90 km/h sur les routes nationales avec terre-plein central. Des contrôles de vitesse auront lieu en conséquence.

Des transports en commun moins chers

A Strasbourg et Colmar, le ticket journée coûtera exceptionnellement 1,70 euros. Ce sera 2 euros à Mulhouse. Pour emprunter un vel'hop à la journée dans l'Eurométropole, il faudra débourser 3 euros contre 6 euros en temps normal. Le réseau 67 de la région Grand Est propose également un forfait spécial à 2,50 euros l'aller-retour.

Les vignettes Crit'Air peut-être appliquées ce weekend

Depuis le 1er novembre 2017, l'Eurométropole de Strasbourg a instauré un système de vignettes Crit'Air comme dans plusieurs villes de France. Il faut qu'il y ait trois jours au dessus du seuil d'alerte pour que la préfecture décide d'avoir recours à ces vignettes. Donc ça pourrait être le cas samedi s'il n'y a pas d'amélioration et jusqu'à nouvel ordre.

Ces vignettes sont en vigueur dans l'Eurométropole depuis le 1er novembre 2017. © Maxppp -

Tous les véhicules avec une vignette 4 ou 5 seraient interdits de circuler entre 6h et 22h dans toute l'Eurométropole. Attention, si vous n'avez pas de vignettes, vous ne pourrez pas rouler non plus.

Par contre l'Eurométropole ne prévoit pas d'avoir recours à la circulation alternée, c'est à dire de faire rouler un jour les plaques d'immatriculation paires, et un autre jour les plaques impaires.