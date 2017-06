L'Alsace et l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté en alerte canicule

Après la Bourgogne et le Jura, c'est maintenant l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté qui rejoint avec l'Alsace la longue liste des départements placés en vigilance canicule.

Pas de jaloux ! Météo France vient de placer en vigilance orange huit départements supplémentaires de l'Est de la France : l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort rejoignent le Jura et l'ensemble de la Bourgogne. "La chaleur s'intensifie et se propage davantage vers l'Est", indique Météo France dans son dernier bulletin. Au total, 66 départements sont désormais concernés par l'alerte.

La canicule va persister "jusqu'au jeudi 22 juin" avant "un rafraîchissement qui s'amorce par l'ouest du pays" et qui s'étendra progressivement entre vendredi et samedi, selon Méteo France.

Le communiqué de la Préfecture de Côte-d'Or

(publication : lundi 19 juin 2017)

© Visactu

Les conseils de prévention

La préfecture et les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS) rappellent, notamment aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes handicapées, ou malades à domicile, personnes dépendantes), les quelques conseils clés utiles en cas de fortes chaleurs :

maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif

rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps au moins le visage et les avants bras plusieurs fois par jour

passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...)

évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique

pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez demander de l’aide.

Les signes d’alerte de déshydratation chez les personne âgées

Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se déplacer.

Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions.

Nausées, vomissements, diarrhée, soif.

Crampes musculaires.

Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C).

Agitation nocturne inhabituelle.

Les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes s’exposent aussi au risque de la déshydratation car ils transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température. Pour y remédier, ils doivent boire abondamment surtout de l’eau ou des boissons non alcoolisées (le surplus d’eau sera éliminé) et rester le moins possible exposés à la chaleur. Il convient également d’éviter les efforts physiques intenses, de ne pas rester en plein soleil et de préserver l’intérieur de sa maison de la chaleur.