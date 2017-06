L'Alsace et la Lorraine en vigilance orange : attention aux orages

Ce jeudi, Météo France prévoit de violents orages en fin d'après-midi pour la Lorraine et en début de soirée pour l'Alsace avec grêle et fortes rafales de vent. Sont concernés le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Meuse.

L'Alsace et la Lorraine sont passées en vigilance orange en début d'après-midi pour les risques d'orage. "Une ligne orageuse active va traverser la Lorraine et l'Alsace en cours d'après-midi et début de soirée", souligne Météo France dans son dernier bulletin. Ces orages pourront présenter localement et temporairement un caractère violent avec de la grêle et de fortes rafales de vent de l'ordre de 70 à 80 km/h, très localement jusqu'à 90/100 km/h". La dégradation orageuse débutera au nord de la Lorraine en milieu d'après-midi avant de se décaler ensuite en direction de l'Alsace en fin d'après-midi et soirée puis de s'évacuer en Allemagne.