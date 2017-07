L'ambroisie envahit les gorges de l'Ardèche

Une des plantes les plus allergènes de la région, l'ambroisie se développe fortement dans les gorges de l'Ardèche en provenance de la vallée du Rhône. Comme chaque année, des groupes de bénévoles sillonnent les gorges pour arracher l'ambroisie.

L'ambroisie de cesse de proliférer. Rien n'arrête cette plante toxique qui a pour habitude de se débarrasser de ses voisines pour mieux se développer. Après la vallée du Rhône, elle progresse dans les gorges de l'Ardèche en profitant des crues pour semer ses graines dans les plages de sable.

Une plante très allergisante

Ce plant d'ambroisie est presque en fleur © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Et voilà la responsable des allergies du mois d'Août. Un petit plant d'ambroisie piétiné et qui s'est redressé et s'est dépêché de fleurir pour se reproduire. C'est rare en ce moment. L'ambroisie va fleurir après la première semaine d'Août. Un plant d'un mètre peut alors libérer 10 à 15.000 graines. Ces graines sont extrêmement fines et rugueuses. Elles pénètrent les bronches et les poumons et provoquent des allergies. ça va de la simple irritation à l'oedème.

Une plante qui adore les terrains vagues

Les graines souvent amenées par des tracteurs ou des camions colonisent les chantiers et les terrains vagues et comme ses graines sont très nombreuses, un seul plant peut l'année suivante donner un véritable champ d'ambroisie. Mais elle aime aussi le bord des rivières et notamment les plages au bord de l'Ardèche et de la Drôme. Les crues des deux rivières ramènent les graines sur les rives et la pante s'y développe. Un arrêté préfectoral vous oblige à arracher les plants d'ambroisie qui poussent sur votre terrain. Mais souvent par ignorance, cet arrêté est peu appliqué.