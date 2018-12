L'année 2018 a été très ensoleillée en Normandie

Normandie, France

"L'endroit où il fallait partir cette année pour être sûr d'avoir du soleil, c'était vraiment la Normandie", sourit le prévisionniste de Météo France, Olivier Guignard. Il précise que dans l'Orne et le Calvados, les mois les plus beaux ont été mai, septembre, octobre et novembre.

Le prévisionniste ajoute : "Alors que le Sud de la France a enregistré 20% de soleil en moins, en Normandie c'est l'inverse, 20% de plus !" Il a même moins plu dans le Calvados, une baisse de 10% par rapport aux normales des vingt dernières années. Par ailleurs, en Normandie l'année 2018 n'a pas été marquée par une canicule. Les records de températures de 2014 et 2011 n'ont pas été battus.

"Presque comme sur la Côte d'Azur"

Des Caennais qui se promènent en cette fin d'année se souviennent du beau temps qui a duré jusqu'à l'automne : "Il n'a pas fait plus chaud mais plus beau, et on a fait plus de barbecues en 2018 que l'année passée", "On a fait le plein de lumière", "On apprécie vraiment ce temps-là c'est comme sur la Côte d'Azur!"

Le vigneron, Gérard Samson, installé près de Saint-Pierre-sur-Dives, à Grisy sait que son vin a bien profité de l'ensoleillement : "L'année 2018 est abondante et très mûre grâce à la sécheresse de septembre, on ne va pas se plaindre." Par ailleurs, le viticulteur a remarqué que cette année, il a fait les vendanges une semaine plus tôt qu'il y a vingt ans.