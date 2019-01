"L'arbre du pendu" à Pau a été abattu par les services de la ville

Pau, France

L'arbre du pendu, place Clemenceau à Pau n'est plus. Il a été abattu par les services de la ville mardi matin. Il était sur le coté Est de la place. Un arbre symbole de mémoire. Il a été conservé après la rénovation de la place en 2006. En 1944, Jean Louis Loustalet, un Palois soupçonné de résistance par la Gestapo, a été pendu à cet arbre. Avant l'abattage, les deux associations d'anciens combattants ont été prévenues.

Trop vieux pour résister à Gabriel

Cet arbre était étroitement surveillé par les services de la ville. Les techniciens savaient qu'il était mangé de l'intérieur par un champignon. Les derniers examens indiquaient qu'il n'avait plus qu'un centimètre de bois sain dans son tronc. Il fallait faire quelque chose avant le passage de la tempête Gabriel. Cet arbre avait plus qu'atteint sa fin de vie. La ville de Pau envisage une suite : soit replanter un arbre, si c'est possible techniquement, soit y ériger un monument.

Ce n'était pas raisonnable de le conserver. Dans les conditions de centre-ville, à proximité des commerces, les risques étaient trop importants — Le responsable du patrimoine arboré