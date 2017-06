L'Ardèche accueille le parc éolien le plus puissant d'Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de l'Ardèche, les élus locaux et le responsable d'EDF Energies Nouvelles ont inauguré ce jeudi un parc de vingt-neuf éoliennes sur la commune de Lespéron, sur le plateau ardéchois. Il permet d'alimenter une ville de 80.000 habitants.

On est à 1400 mètres d'altitude. Autour, la forêt. On est sur la commune de Lespéron, à la limite de la Lozère, mais le village est assez loin. Du village d'ailleurs, on ne voit pas les éoliennes. Mais les résistances ont été fortes. La peur du bruit, la peur de défigurer le magnifique paysage du plateau ardéchois.

Les élus locaux ont porté le projet à bout de bras

Les élus locaux se sont battus pour que le projet voit le jour. Dix ans de bataille pour installer ce parc de 29 éoliennes dont l'idée a été lancée en 2006.

J'ai cru qu'on y arriverait jamais explique Jacques Genest, sénateur-maire de Coucouron, un des élus à l'origine du projet

Une manne financière importante pour le plateau

Mais les élus avaient fait leur calcul. Dans une région qui se dépeuple avec un Etat qui se désengage dans sa dotation globale de fonctionnement, il faut réagir. Lespéron, c'est une commune de 300 habitants mais avec 85 kilomètres de routes à entretenir. Les collectivités territoriales vont toucher un million d'euro par an entre la location des terrains et les taxes sur les entreprises. Par ailleurs, la fibre va pouvoir utilisé les réseaux électrique des éoliennes, pas besoin de creuser une deuxième tranchée. Six emplois ont été créés pour la maintenance.

Le parc éolien le plus puissant de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Avec 29 éoliennes dernière génération, le parc éolien de Lespéron peut alimenter une ville de 80 000 habitants soit 73,5 mégawatt. Les mats des éoliennes font 85 mètres de haut., 120 mètres au bout des pales. Mais ces éoliennes ont fait des progrès et sont presque silencieuses.