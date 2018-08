L'Ardèche est le département le plus touché par les éclairs cette nuit.

A 9 heures, plus de 30. 000 impacts de foudre étaient recensés en Ardèche. Certainement un record, selon Predict, la filiale risque de Météo France. L'Ardèche est le département le plus touché de France.

Des orages spectaculaires

Sur les réseaux sociaux, ceux qui sont sous ces orages violents n'en reviennent pas : "les orages en Ardèche c'est giga impressionnant j'ai jamais vu ça" peut-on lire sur Twitter.

Les orages en Ardèche c'est giga impressionnant j'ai jamais vu sa — VÉGÉTA (@casludu35) August 9, 2018

Ou encore "orage de dingue à Sampzon, c'est le déluge et on est sous la tente", explique Alban , venu de Bourgogne avec sa famille. Il s'est réfugié à la réception du camping pour se mettre à l'abri.

Orage de dingue à sampzon en Ardèche, c'est le déluge et on est sous la tente... — Serdaigle (@SerdaigleOff) August 9, 2018

La Préfecture de l'Ardèche déconseille évidemment toute activité en eau vive aujourd'hui : canoë kayak ou rafting. Rien de grave n'est signalé pour le moment, mais les pompiers ardéchois sont mobilisés. Une vingtaine interviennent en ce moment pour éteindre des compteurs électriques qui ont pris feu à cause de la foudre, et sur quelques inondations de caves, dans secteur de Vallon-Pont d'Arc et des Vans.

30 départements sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France.