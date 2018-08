Drôme, France

Météo France avait prévenu, cet épisode devait être moins violent que celui de la semaine dernière. Ce lundi matin à 6 heures, l'Ardèche est ainsi repassée en vigilance jaune aux orages, après quelques heures en vigilance orange. La Drôme reste pour le moment placée en vigilance orange. Aucune intervention des pompiers n'est à déplorer pour le moment.

Le second département le plus touché par la foudre

La nuit a pourtant été un peu agitée en Ardèche. Keraunos, l'Observatoire français des tornades et des orages violents, dénombre 3 342 impacts de foudre entre minuit et trois heures du matin dans le département, ce qui en fait le second département le plus touché par la foudre après le Gard. Rien à voir toutefois avec la semaine dernière, où Keraunos a compté plus de 40 000 impacts de foudre en une nuit, en Ardèche !

Prudence, toutefois, Météo France prévoit par endroit des cumuls de pluie de 100mm et des rafales jusqu'à 100km/heure, voire de la grêle. La situation devrait revenir à la normale d'ici la fin de journée.