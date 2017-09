L'ARS Centre-Val de Loire juge la qualité de l'eau distribuée "globalement satisfaisante" mais pointe des disparités

L'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a communiqué ce lundi son bilan concernant la qualité des eaux distribuées dans l'ensemble de la région. Pour 2016, si la qualité des eaux est "globalement satisfaisante" et en amélioration, il existe des disparités géographiques.

Comme chaque année, l'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire publiait ce lundi son bilan de la qualité des eaux distribuées dans toute la région. Pour 2016, l'ARS a réalisé près de 13.500 prélèvements et analyses qui montrent que la qualité des eaux est "globalement satisfaisante" dans la région mais ces résultats dévoilent également des disparités géographiques. En effet, certains territoires comme le nord du Loiret et le sud-est de l'Eure-et-Loir sont touchés par des problèmes liés aux nitrates et aux pesticides.

La qualité bactériologique

Selon les analyses de l'ARS, en 2016, 94,7% de la population régionale a bénéficié d’une eau de bonne qualité bactériologique, c'est à dire dont le taux de conformité des analyses était supérieur à 95%. Par ailleurs, 5,2% de la population régionale a été desservie par une eau dont le taux de conformité était compris entre 70% et 95%. Une seule unité de distribution* située dans l'Indre et concernant 118 habitants a été alimentée par une eau de mauvaise qualité bactériologique avec un taux de conformité inférieur à 70%.

*L'unité de distribution est un secteur où l'eau est de qualité homogène, géré par un même exploitant et appartenant à une même entité administrative.

La carte de la qualité bactériologiques des eaux distribuées. - ©ARS Centre-Val de Loire

Les nitrates

Seul 1,2% de la population du Centre-Val de Loire a consommé une eau dont la teneur moyenne en nitrates a dépassé 50 mg/l sur l’année 2016, soit 31.220 habitants. Le département d’Eure-et-Loir reste, comme les années précédentes, le département le plus concerné de la région.

La carte des teneurs moyennes en nitrates dans les eaux distribuées. - ©ARS Centre-Val de Loire

En ce qui concerne les nitrates, la situation s'améliore dans la région; en sept ans, le nombre d’unités de distribution concernées par des non-conformités en nitrates a été divisé par deux.

Évolution du nombre d'unités de distribution non conformes en Centre-Val de Loire. - ©ARS Centre-Val de Loire

Les pesticides

En région Centre-Val de Loire, en 2016, 111 unités de distribution ont fourni une eau dont la teneur en pesticides a dépassé 0,1 μg/l. Cela concerne 134.067 habitants, soit 5,2% de la population, les départements du Loiret, d’Eure-et-Loir et de Loir-et-Cher sont les départements les plus concernés.

La carte des teneurs maximales en pesticides dans les eaux distribuées. - ©ARS Centre-Val de Loire

Évolution du nombre d'unités de distributions non conformes en Centre-Val de Loire. - ©ARS Centre-Val de Loire

Des restrictions en cas de non conformité

Concernant d'autres substances analysées, comme le chlorure de vinyle monomère présent dans les conduites en PVC posées avant 1980 (4% de non conformité pour les eaux distribuées dans la région), le sélénium qui concerne 1,4% de la population régionale ou encore les perchlorates présents dans les analyses de plusieurs unités de distribution dans le Loiret; l'Eure-et-Loir ou le Cher, l'ARS mis en place des recommandations voir des restrictions de consommation dans les secteurs concernés. Pour en savoir plus, le détail de ce bilan est disponible sur le site de l'ARS Centre-Val de Loire.