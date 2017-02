L’art de jardiner sans pesticides, bientôt une obligation

Jardiner autrement : c'était le thème d'une soirée-débat organisée hier soir à Vienne. Les jardiniers amateurs des 29 communes du Syndicat de Rivières des 4 Vallées y étaient invités. L'intérêt étant de les convaincre de ne plus utiliser de pesticides.

Le saviez-vous ? La France est en Europe le plus gros consommateur de pesticides. L’agriculture en représente la plus grosse part, les particuliers, collectivités et entreprises ne constituent que 6 à 10% de la consommation. Mais suivant le principe selon lequel les petits ruisseaux font les grandes rivières, il n’est pas inutile de sensibiliser les jardiniers amateurs à une démarche environnementale.

C’est l’objectif du Syndicat de Rivières des 4 Vallées, qui se soucie de la qualité des eaux des quatre cours d’eau dont il a la charge, la Gère, la Sévenne, la Véga et la Gervonde-Ambalon-Vésonne. Actuellement, l’eau de ces rivières est de qualité moyenne. Charlotte Penel, chargée de mission, évoque la présence de produits phytosanitaires, d’un peu de nitrates et d’un peu de contamination industrielle. Rien de dramatique, rassure-t-elle, mais « l’ambition est d’atteindre un bon état général selon la réglementation européenne. »

Les méfaits des anti-limaces

Les jardiniers amateurs étaient donc conviés ce jeudi soir à une soirée d’information dans une salle municipale de Vienne. A cette occasion l'association d'éducation à l'environnement Naturama a présenté l'étude réalisée l'été dernier auprès de 84 jardiniers de ce secteur. La bonne surprise c'est que les trois-quarts d'entre eux déclarent ne jamais ou rarement utiliser des produits chimiques.

Ceux qui y ont recours cèdent à la facilité et à l'efficacité des désherbants, mais aussi le plus souvent des anti-limaces. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire, explique Christophe Darpheuil, de l'association Naturama. « Les hérissons font leur travail en mangeant des limaces, contaminées par le produit, et au printemps je reçois souvent des appels de gens qui s’inquiètent de découvrir des hérissons en train de mourir dans un coin de leur jardin ». Pour se débarrasser des limaces il préconise d’autres méthodes. Quelques tuiles retournées incitent les gastéropodes à s’y réfugier. Il est alors facile de les tuer. La bière, la cendre, le paillage, sont d’autres solutions.

Des produits prohibés dans quelques années

Depuis qu’elle a pris sa retraite, Martine a repris la main sur son petit jardin à Septème. Elle a passé la consigne à son mari : « plus de produits chimiques ». Elle a acheté des larves de coccinelles pour lutter contre les pucerons. Son jardin est presque bio, mais elle pulvérise parfois de la bouillie bordelaise. Ce produit il est vrai est toléré en bio. Attention toutefois, car en trop grande quantité, du fait du cuivre qu’il contient, il peut stériliser le sol. Le bio semble de toute façon la voie toute tracée pour les jardiniers, puisque le 1er janvier 2019, les particuliers n'auront plus le droit d'utiliser des produits chimiques dans leur jardin.