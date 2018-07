Après avoir adopté à une large majorité un amendement supprimant le mot "race" et la "distinction de sexe" de l'article 1er de la Loi fondamentale jeudi, les députés ont donné vendredi leur feu vert à l'inscription de la "préservation de l'environnement" dans cet article de la Constitution.

Une révision souhaitée par Nicolas Hulot

Une décision conforme au vœu du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot.

La République "agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques" selon les termes de l'amendement des rapporteurs et du groupe LREM adopté en première lecture, par 65 voix contre 3, et 4 abstentions. Ce nouvel objectif doit figurer aux côtés des autres principes fondateurs de la République (égalité, laïcité...).