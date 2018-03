Corse, France

Depuis mi-février, une délégation de pompiers corses travaille en Australie dans le cadre d'un projet international de recherches et d'échanges de techniques baptisé "Geo Safe". Le service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse y participe activement. L'objectif : étudier les différents outils mis en oeuvre par les soldats du feu du pays-continent régulièrement confronté à des incendies d'une grande virulence. Cette campagne d'études devrait donc permettre à la Corse de progresser dans sa gestion de la lutte contre les feux de forêts.

"On échange sur les techniques, sur les doctrines, sur les retours d'expérience et sur les différences de culture dans la gestion des risques et des situations de crise, explique le commandant Patrick Botey, officier en charge de la recherche et du développement des programmes européens auprès du SIS de la Haute-Corse. Entre l'Australie et la France, les différences sont énormes. On est là pour apprendre et pour partager. La semaine dernière, on est allé visiter un site malheureusement très connu. C'est l'endroit où s'est produit l'incendie le plus destructeur du pays, dans l'Etat du Victoria. C'était le 7 février 2009, les Australiens appellent ce jour le "Black Saturday". Il y a eu là-bas 450.000 hectares de végétation brûlés, 173 morts, 414 blessés et plus de 2.000 maisons détruites. Evidemment, on n'est pas du tout à l'échelle de la Corse. Mais c'est quelque chose qu'il faut voir pour comprendre et analyser le comportement du feu et le comportement des gens. En Europe, on peut tout à fait vivre des phénomènes similaires, on l'a vu par exemple au Portugal l'été dernier."

A travers ce partenariat, l'Australie pourrait ainsi apporter aux pompiers européens des connaissances techniques supplémentaires. Le projet "Geo Safe" a aussi pour but de mener des réflexions sur l'évolution du matériel destiné à la prévention des incendies et à la lutte contre la propagation du feu. "Les Australiens n'ont pas exactement la même stratégie de lutte, détaille le commandant Patrick Botey. Par exemple, la veille de la catastrophe du "Black Saturday", ils avaient mis en place un dispositif de lutte préventif composé de 358 pompiers. Soit à peu près le même dispositif que nous avons habituellement pour un incendie de grande ampleur en Corse, sachant que notre territoire est 27 fois plus petit que le leur. La lutte au sol, ce n'est pas leur priorité. Ils privilégient la lutte aérienne, avec de très gros porteurs, des hélicoptères ou des Boeing capables de transporter et de larguer jusqu'à 16 tonnes de produit retardant. Effectivement, il y a de quoi s'inspirer dans différents domaines, mais on doit comparer ce qui est comparable. Nos territoires sont très différents."

Ce programme d'études et de recherches entre pompiers européens et australiens est entièrement financé par des fonds européens. Jusqu'en 2020, quatre voyages dans le cadre du projet "Geo Safe" sont prévus chaque année en Australie. Le service d'incendie et de secours devrait s'y rendre une fois par an. Après les multiples feux qui ont meurtri l'île récemment, l'urgence de parfaire les dispositifs de prévention et de lutte sur le terrain ne fait aucun doute.