Après le deuxième été le plus chaud de l'histoire des relevés météorologues, la Provence va connaître un début d'automne assez chaud. Et sec.

PACA, France

L'automne commence officiellement dans la nuit de samedi à dimanche. Mais dans le sud de la France, l'été continue. Après un samedi sous le mistral, la météo s'annonce très agréable jusqu'à la fin du mois. "Pour l'instant, c'est le 4ème mois de septembre le plus chaud en Provence Alpes Côte d'Azur, précise Cécile Guyon, climatologue à Météo France. Les températures maximales sont de 1,5 à 2 degrés plus élevés que la normale. Et le matin, on relève jusqu'à 17 degrés !" La température de l'eau est aussi plutôt élevée : 24 degrés sur les plages de Marseille pour cette fin de semaine.

Pas une goutte d'eau avant le mois d'octobre

Avant ce mois de septembre très chaud en Provence, les mois de juillet et d'août avaient déjà approché le record absolu. Ils restent les plus chauds après ceux de l'été 2003. Mais cette période estivale de 2018 se termine sans une seule goutte d'eau. A part quelques orages localisés, le mois de septembre est très sec. Aucun jour de pluie n'est prévu avant le début du mois d'octobre.