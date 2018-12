L'automne bat des records de chaleur et de sécheresse en Limousin

Limousin, France

Chaud et sec : sans surprise, en cette fin novembre, le bilan météo de l'automne bat à nouveau des records en Limousin. Le manque de pluie et la chaleur sont restés prégnants bien après l'été, et les quelques pluies ou même la neige inattendue de novembre n'ont pas changé la tendance.

L'automne de tous les records

Côté pluviométrie, il manque 50 % d'eau par rapport à un automne normal, ce qui rend la situation très difficile après un été déjà très sec. "Si l'on prend à partir du 15 juin, c'est l'année la plus sèche en Limousin depuis que les relevés Météo-France existent en 1973 à Limoges et 1986 à Brive" constate Olivier Mandeix, climatologue à Météo France Limoges-Bellegarde.

Même constat côté température : l'automne 2018 est tout simplement le plus chaud dans notre région depuis ces années là.

Et en toute logique, l'ensoleillement est, lui, bien supérieur aux valeurs moyennes d'un automne.

Une sécheresse bien installée

Les conséquences sont désormais lourdement palpables : cours d'eau au plus bas en Limousin (et restrictions d'usage de l'eau toujours en vigueur) et surtout grosses difficultés pour le monde agricole. En Corrèze, par exemple, la production de maïs est en baisse de 24 % et le volume des prairies est en recul de 37 %.