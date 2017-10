L'avenir énergétique de la Corse : les cheminées du Vazziu vont bientôt disparaître du paysage

Dans le cadre de sa venue en Corse, Jean-Bernard Levy, PDG du groupe EDF, a confirmé l'engagement de l’État : en 2023, une nouvelle centrale électrique remplacera la centrale du Vazziu. Une centrale beaucoup plus puissante... et plus propre.

Jean-Bernard Levy s'est voulu rassurant : le calendrier sera respecté, une nouvelle centrale verra le jour en 2023 pour remplacer la centrale du Vazziu. Un engagement pris officiellement par le PDG du groupe EDF ce mardi devant le Conseil de l’Énergie de Corse. Cette centrale, qui devrait s'appeler la centrale du Ricantu, sera plus puissante : 250 mégawatts contre 132 aujourd'hui.

"Nous sommes dans les délais", Jean-Bernard Levy, PDG d'EDF

Jean-Bernard Levy est catégorique : "Nous aurons en 2023 une nouvelle centrale à cycle combiné, une centrale moderne qui correspond aux normes actuelles et pas à celles d'il y a 35/40 ans quand la centrale du Vazziu a été construite. Nous sommes obligés de tenir les délais."

Jean-Bernard Lévy a également annoncé que la Corse, pionnière en matière d’intégration des énergies renouvelables, avait déjà atteint l’objectif de 35% fixé dans le cadre de la PPE (programmation pluriannuelle de l'énergie) pour la fin 2018. Il a indiqué que sur les dix dernières années, EDF avait investi sur le territoire corse 1 milliard d’euros, et annoncé qu’elle poursuivra cette dynamique d’investissements sur les six prochaines années, de 2018 à 2023, à hauteur de 1,2 milliard d’euros.

