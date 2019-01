L'Aveyron en vigilance orange à la neige et au verglas ce mardi après-midi

Déjà bien enneigée lundi, l'Aveyron a cette fois été placée par Météo-France en vigilance orange à la neige et au verglas ce mardi 29 janvier. On attend toutefois, paradoxalement, moins de neige qu'hier.

On attend jusqu'à 10 cm de neige en Aveyron ce mercredi.

Aveyron, France

C'est la conséquence de la tempête Gabriel et Météo-France n'a pas voulu répéter son erreur de lundi en oubliant l'Aveyron dans ses vigilances. Une perturbation pluvio-neigeuse aborde le Massif Central ce mardi cours d'après-midi : les flocons font leur apparition dès 500 mètres, et la neige s'intensifie du Ségala à l'Aubrac : on y attend une couche de neige de l'ordre de 10 centimètres au-dessus de 500 mètres, pouvant y rendre les conditions de circulation très difficiles notamment sur l'A75.

L'Aveyron en vigilance orange neige-verglas. - Météo France

Sur des altitudes de 200 à 500 mètres, une couche neigeuse de 2 à 5 centimètres est envisagée, y compris sur les départements limitrophes comme le Lot et le Tarn. Les rafales de vent souvent comprises entre 80 et 90 km/h constituent un facteur aggravant, en créant des accumulations de neige plus importantes. Atténuation de ces chutes en seconde partie de nuit.

Les Pyrénées restent en vigilance orange aux avalanches jusqu'à 9 heures ce mardi matin.