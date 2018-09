Il n'y a pas de problème d'eau potable à l'Est de Guéret, d'après le syndicat intercommunal SIAEP, même si la concentration en cyanobactéries est plus élevée que la moyenne. On vous explique pourquoi..

Saint-Yrieix-les-Bois, France

Contrairement aux rumeurs ont couru sur les réseaux sociaux ces derniers jours, aucune mesure n'a été prise pour interdire la consommation de l'eau au robinet à l'Est de Guéret. Mais l'eau a en effet un goût et une odeur de terre, plus ou moins prononcés selon le lieu. Sont concernées six des huit communes gérées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau (SIAEP) de la Saunière :

Ajain

Pionnat

Saint-Laurent

Mazeirat

La Saunière

Saint-Hilaire-la-Plaine

Les communes de Saint-Yrieix-les-Bois et de Peyrabout ne sont a priori pas touchées, car elles ne sont pas alimentées de la même manière (captage direct).

Des cyanobactéries plus présentes, mais en-dessous des limites, d'après l'ARS

Il y a bien eu une modification de l'eau injectée dans ces trois communes, en lien avec la sécheresse. Lorsque les captages d'eau souterraine ne suffisent pas à approvisionner les habitations, de l'eau supplémentaire est pompée dans un bassin situé à Saint-Yrieix-les-boix, une réserve alimentée par un ruisseau. Mais la semaine dernière, ce bassin est quasiment vide, il faut le vidanger et pomper l'eau dans un autre grand bassin juste à coté. C'est cette dernière eau qui est actuellement injectée dans les tuyaux (et mélangée avec l'eau toujours captée en sous-sol).

Elle est de moins bonne qualité car elle a stagné longtemps, les cyanobactéries ont eu le temps de s'y multiplier sous l'effet du soleil. C'est ce que révèle l'Agence régionale de Santé, sollicité par le syndicat, dès les premiers signalements des habitants. Mais cette concentration d'algues bleues reste inférieure au maximum autorisé, l'eau est officiellement potable, affirme le gestionnaire du réseau. Restent le mauvais goût et l'odeur, de l'eau en bouteilles a donc été livrée dans les écoles et à l'Ehpad d'Ajain pour que nos enfants et nos aînés continuent à s'hydrater. Tous les autres habitants qui seraient trop gênés peuvent aussi s'approvisionner auprès de leur mairie respective. Le syndicat intercommunal espère bien régler le problème d'ici quelques jours, en remettant en service le premier bassin.