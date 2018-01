Auxerre, France

Le tronçon "Yonne aval" est passé en vigilance orange. L'Armançon, le Serein et l'Yonne" Amont " y sont toujours. Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois depuis lundi pour protéger des biens de la montée des eaux. Les rivières débordent même s'il n'a quasiment pas plu ce mardi. Nous faisons face à "l'onde de crue", c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre les précipitations et la montée des eaux. Le pic de crue est attendu dans les heures qui viennent sur l'Yonne, le Serein ou l'Armançon.

A Joigny deux habitations ont été évacuées

Les débordements se poursuivent et vont s’amplifier, notamment dans le secteur centre Yonne (Saint Florentin, Brienon-sur-Armançon, Migennes).

C'est surtout dans le Jovinien et le Migennois que les crues causent le plus de problème. A Joigny, deux habitations ont été évacuées. 5 logements d'urgence ont été mobilisés par la ville. Pour vous donner une idée, le niveau de l'Yonne, au pont de Joigny, dépasse les 2 mètres 70, c'est plus que lors des grosses inondations de 2016. La crue devrait être à peu près la même qu'en 2001.

A Migennes, ça déborde aussi, le camping et le stade de football sont inondés mais les habitations sont encore au sec ce mardi soir. A Cheny, juste à côté, des parpaings ont été distribués aux habitants pour qu'ils limitent la montée des eaux. On nous signale aussi quelques inondations, localisées, à Chablis, dans le quartier du Pâtis.

Une trentaine de routes coupées dans l'Yonne © Maxppp - Photo d'illustration

Soyez prudents au volant, 67 routes départementales sont inondées et une trentaine sont coupées actuellement. La préfecture vous rappelle qu'il ne faut pas déplacer les barrières de sécurité sur les routes inondées,ni vous y engager. Un véhicule,même un 4x4 peut être emporté dans 30 cm d'eau. Mardi matin les pompiers ont du intervenir pour venir en aide à un automobiliste bloqué sur la route de Vaux , inondée et pourtant interdite à la circulation.

Pour les éleveurs, une attention particulière est attirée sur les animaux encore en pâture, qu’il est conseillé de mettre à l’abri.

Vues aériennes de la crue de l'#Armançon dans le secteur de Ancy-le-Franc et Cusy. Photos Jonathan Vallez. #Yonne#cruespic.twitter.com/tudbUBvYyb — Météo89 (@meteo_89) January 23, 2018

La préfecture signale que pour l’information des riverains et du public, la carte de vigilance des crues, mise à jour à 10 h 00 et à 16 h 00, est à leur disposition sur le site de Vigicrues.

Vous pouvez suivre en temps réel les perturbations sur le réseau routier départemental et sur le réseau national.